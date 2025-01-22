ضبط عامل يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية في الفيوم

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عامل من الفيوم، بعد أن اكتشفت قيامه بإدارة ورشة سرية لتصنيع الألعاب النارية.

وعُثر بحوزة المتهم على ما يقارب 3 ملايين قطعة ألعاب نارية.

بعد استكمال التحقيقات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، تبين أن المتهم، الذي له سوابق جنائية، كان يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية في قطعة أرض فضاء بالقرب من منزله بمركز إبشواي.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المكان وضبط العامل أثناء وجوده في الورشة، حيث عُثر على 3 ملايين قطعة ألعاب نارية جاهزة للتوزيع بالإضافة إلى الأدوات والخامات التي كان يستخدمها في التصنيع.

اعترف المتهم بما نسب إليه، وأقر بأنه كان يخطط للاتجار في هذه الألعاب النارية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ولا تزال التحقيقات جارية.