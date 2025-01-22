مباحث الجيزة تكتشف شبكة لتجارة العملات الأجنبية يتزعمها سوري الجنسية

كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم، من ضبط صاحب محل مفروشات سورى الجنسية؛ لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي، في أكتوبر.

وتلقى مدير المباحث الجنائية، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا يُفيد ضبط "حسن.م"، 40 عامًا، صاحب محل مفروشات، ويحمل الجنسية السورية، وبحوزته 30 ألف دولار أمريكي، 400 دينار كويتي، 400 يورو و2500 جنيه مصري.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات؛ بقصد الإتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.