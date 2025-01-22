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وزير الداخلية: رجال الشرطة البواسل دافعوا عن الوطن بدمائهم وأرواحهم

01:46 م الأربعاء 22 يناير 2025

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية

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كتب- علاء عمران:

قدّم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في حفل عيد الشرطة الـ73، قائلاً: "بالغ التقدير والاعتزاز لتشريف سيادتكم والحضور الكريم في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة.. وهو اليوم الذي تجسدت فيه روح الانتماء والتضحية لرجال الشرطة البواسل الذين دفعوا دمائهم وأرواحهم دفاعًا عن الوطن أمام قوى الاحتلال، ليظل علامة مضيئة في سجل البطولات الوطنية."

وأضاف خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ73 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الشرطة المصرية على العهد بأن تظل حصنًا منيعًا للأمن والاستقرار.. وتعتمد الاستراتيجية الأمنية للوزارة على استقراء الواقع الأمني الداخلي ووضع الخطط اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات، والتي أوجدت بيئة خصبة للأنشطة غير المشروعة وتهدد أمن واستقرار الدولة في ظل التطور الهائل للوسائل التكنولوجية الحديثة وتطويعها لارتكاب الجريمة بأنماط جديدة."

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل عيد الشرطة
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