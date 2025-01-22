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احتفالًا بعيد الشرطة الـ73.. الداخلية تطلق أغنية بعنوان "الشهيد" | فيديو

01:40 م الأربعاء 22 يناير 2025

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كتب- علاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية أغنية بعنوان "الشهيد" في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ73.

وتحرص وزارة الداخلية في عيدها كل عام على مشاركة المواطنين احتفالاتها بذكرى ملحمة الإسماعيلية، تأكيدًا على أن الشعب المصري كيان واحد ونسيج مترابط بكافة طوائفه وأطيافه وقطاعاته. وفي ذكرى 25 يناير من كل عام، دأبت وزارة الداخلية على تقديم عدد من الهدايا للمواطنين بالتزامن مع هذه الذكرى.

كما تنظم أجهزة وزارة الداخلية عدة فعاليات في الشوارع والميادين ضمن احتفالات عيد الشرطة، ومنها تجوُّل أتوبيس مكشوف لتوزيع الهدايا على المواطنين، وتزيين الأتوبيسات المكشوفة بالأعلام المصرية مع شعارات الشرطة المصرية في عيدها، وتشغيل الأغاني الوطنية. ويقوم الضباط في الشوارع والميادين بتوزيع الهدايا والورود والشوكولاتة على قائدي المركبات والمواطنين.

عيد الشرطة أغنية الشهيد وزارة الداخلية عيد الشرطة الـ73
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