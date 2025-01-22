قضية هالة صدقي ومساعدتها.. إحالة القضية للمحكمة الابتدائية ودفاع الأخيرة: المحكمة لها سلطتان

كتب - رمضان يونس:

أكد مصطفى رمضان، محامي "حسنة"، مساعدة الفنانة هالة صدقي السابقة، أنه تم اتخاذ إجراءات الرد وتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية في واقعة اتهام الفنانة مساعدتها بتهم التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.

وقال "رمضان" في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء،: "إن رئيس المحكمة له سلطتان بشأن الدعوى، إما نظر القضية أمام دائرة أخرى، أو الانتظار لحين الفصل في طلب رد هيئة الدائرة".

في وقت سابق، قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة إحالة القضية رقم 13623 لعام 2024 إلى محكمة جنح العمرانية بتهم التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.

توجهت الفنانة هالة صدقي برفقة محاميها، المستشار شريف حافظ، إلى سراي نيابة جنوب الجيزة الكلية للإدلاء بأقوالها في البلاغ المقدم منها، المقيد برقم 607 لعام 2024 ضمن عرائض النيابة الكلية ضد مساعدتها "حسنية". وجاء البلاغ بعد أن قامت "حسنية" بنشر اتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعمت فيها أن "صدقي" استولت على أموال مخصصة لها من برنامج خيري، وهي مزاعم نفتها الفنانة مؤكدة عدم صحتها.

استمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة، خلال أربع ساعات، إلى أقوال الفنانة هالة صدقي، حيث أوضحت أن الأزمة بدأت بعد تعاقدها مع شركة إماراتية في مارس الماضي للمشاركة في برنامج "شكرًا مليون"، الذي قدم لها جائزة بقيمة 150 ألف ريال سعودي، وطلبت منها تخصيص جزء منها، وقدره 50 ألف ريال سعودي، لشخص آخر.

قالت الفنانة هالة صدقي إنها رغبت في التبرع بمبلغ الجائزة التي حصلت عليها من برنامج "شكرًا مليون" لصالح مستشفى الدكتور مجدي يعقوب، لكن الشركة المنتجة اشترطت أن يتم التبرع لأشخاص وليس مؤسسات.

لذا، استعانت بمساعدتها "حسنية"، التي تعمل معها منذ أكثر من 9 سنوات، لتصوير الحلقة، وأعلمتها أن الأموال التي ستظهر في الحلقة ستكون مجرد "اكسسوار"، وأن المبلغ سيتم تحويله من الشركة المنتجة عبر حسابها البنكي. كما اتفقت معها على منحها مبلغ 50 ألف جنيه مقابل مشاركتها في الحلقة. أوضحت هالة صدقي أنه من شروط البرنامج تقسيم مبلغ 150 ألف ريال سعودي بين شخصين: يحصل ضيف الحلقة على 100 ألف ريال، بينما يتم منح 50 ألف ريال لشخص آخر يستحق المساعدة. فاقترحت هالة أن يكون المبلغ المتبقي من نصيب "محروسة"، مساعدتها القديمة التي تركت العمل معها منذ سنوات.

وأوضحت صدقي في أقوالها أمام النيابة أن مساعدتها "حسنية" كانت تعلم أن المبلغ المالي في الحلقة كان مجرد "اكسسوار"، وأنها لم تتقاضَ منه شيئًا. لكنها فوجئت بعد عرض الحلقة بضغط كبير من "حسنية" التي طالبتها بالحصول على المبلغ، حيث كانت تدعي أن أسرتها والمقربين منها يعتقدون أنها تمتلك هذا المبلغ، مما دفعها لتقديم التهديدات بقولها: "بيقولولي بقيتي مشهور وغنية، وأنا عايزة فعلاً أبقى غنية، هاتي الفلوس".