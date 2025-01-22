بحوزته 4 ملايين قطعة.. ضبط عامل حول منزله إلى ورشة لتصنيع الألعاب النارية

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط عامل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية، وضُبط بحوزته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بغرض الاتجار، وذلك بدائرة مركز شرطة أبشواي بمحافظة الفيوم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، أن (عاملًا "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي) يقوم بإدارة ورشة كائنة على قطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الورشة المشار إليها، وضُبط المتهم وبحوزته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية، والأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع، وميزان حساس، وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.