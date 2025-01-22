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ضبط قضايا بـ16 مليون جنيه.. الداخلية تلاحق تجار العملة

11:57 ص الأربعاء 22 يناير 2025

تجار العُملة

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كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط مبالغ مالية تُقدر بـ16 مليون جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 16 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار استمرار الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

تجار العملة وزارة الداخلية الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ضبط مبالغ مالية
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