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تصالح اللاعب رجب عمران مع أهالي ضحايا واقعة دهس بأوسيم

11:36 ص الأربعاء 22 يناير 2025

اللاعب رجب عمران

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كتب- رمضان يونس:

قال أيمن، والد "مالك" المصاب في حادث تصادم اللاعب رجب عمران على طريق أوسيم، إنه تصالح مع اللاعب قبل انعقاد جلسة محاكمة اللاعب، وذلك بضمان تكفل علاج الضحية على نفقة اللاعب.

وأضاف والد "مالك" في تصريحات خاصة لمصراوي أن التصالح تم مساء أمس، وأنه حضر اليوم لتقديم مستندات إجراءات التصالح مع اللاعب.

وقبل انعقاد أولى جلسات القضية، عرضت أسرة اللاعب رجب عمران تعويضًا ماليًا قدره مليون جنيه على أسر الضحايا "عادل" و"سمارة" كجزء من السعي للتصالح، وتم الاتفاق على إجراءات التصالح.

رجب عمران أوسيم التصالح
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