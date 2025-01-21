كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

أثارت واقعة مقتل شخص على يد جاره وفصل رأسه عن جسده والتجول بها في مدينة الأقصر، حالة من ردود الفعل الغاضبة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجريمة بشعة ارتكبها شاب بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، حيث أقدم على إنهاء حياة جاره بطريقة بشعة، وذبحه باستخدام سكين ثم تجول برأسه في الشارع.

ووثق الفيديو الذي تجاوزت مدته 26 ثانية، -رفض مصراوي نشره نظرا لما به من مشاهد دموية قاسية- الجريمة البشعة التي ارتكبها الشاب، حيث ظهرت جثة على الأرض مقطوعة الرأس وأمامها شاب يمسك بالرأس محاولًا التهام أجزاء منها، وسط رعب وذهول من أهالي القرية.

وأوضح شهود العيان أن الجاني كان يتشاجر مع جاره، ثم أحضر سكينًا وذبحه وسط الشارع، قبل أن يحمل رأسه ويتجول بها بين المارة.

من جانبه قال جمال فرويز استشاري الأمراض النفسية والعصبية، إن انتشار جرائم القتل مؤخرًا يرجع في الأساس إلى التغيرات الثقافية والدينية التي طرأت على المجتمع خلال الفترة الماضية.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن واقعة الأقصر قد تكون ناجمة عن مُعاناة المتهم من اضطرابات نفسية، أو تعاطيه أي من أنواع المخدرات المستحدثة -ترفع نسبة الدوبامين بالجسم حيث تجعله يرى ويسمع أشياء غير حقيقة- التي باتت السبب الرئيسي وراء الكثير من جرائم القتل في المجتمع "يرتكب متعاطيها الجرائم دون أن يشعر".

أوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون من العوامل المؤثرة في الجريمة، ولكن لارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة قد تكون المخدرات السبب الرئيسي خاصة وأنها تغيب العقل.

لفت إلى أن ما حدث يوضح مدى الانهيار الثقافي في المجتمع فهناك دور كبير على وسائل الإعلام والمجتمع والعنف الأسري، باعتبار أن تلك العوامل أدت إلى مثل هذه الجرائم البشعة التي نشهدها في الأيام الأخيرة.

وتلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن، يفيد بتلقي بلاغ من النجدة عن وقوع الجريمة.

مباشرة انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر إلى مكان الحادث، وجاري تكثيف التحريات لمعرفة تفاصيل وأسباب الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر، للوقوف على تفاصيل الحادث ودوافعه.