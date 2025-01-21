هتك عرض تحت تهديد السلاح.. الجنايات تعاقب "توربيني الجيزة" 10 سنوات

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة "9" جنايات العياط بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بهتك عرض طفل تحت تهديد السلاح في العياط.

صدر الحكم برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رجب فكري مصطفى ومصطفى محمد عبد اللطيف ومحمد عبد الحميد العدروسي وسكرتارية خالد شعبان.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 15838 لسنة 2024 جنايات العياط والمُقيدة برقم 5295 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن المتهم "م" في اليوم الثالث عشر من أكتوبر 2024، هتك عرض الطفل المجني عليه "ش.ع"، الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالقوة والتهديد، مستغلا حداثة سنه بأن امسكه وأرقده أرضا مقيدا يداه شارعا سلاح أبيض"كتر" على رقبته.