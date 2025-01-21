سرقة مجوهرات "شاليمار الشربتلي".. لماذا خففت المحكمة عقوبة المخرج "عمر زهران"؟

كتب- صابر المحلاوي وأحمد عادل:

أودعت محكمة مستأنف جنح الجيزة، حيثيات حكمها على المخرج عمر زهران بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية "شالميار الشربتلي" زوجة المخرج "خالد يوسف".

وجاء في حيثيات المحكمة، أن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتًا يقينيًا كافيًا لإدانته، حسبما استقر في وجدان المحكمة، استنادًا إلى أسباب الحكم المستأنف وما تضمنته الأوراق من وقائع وأفعال تشكل أركان الجريمة، وأن المتهم حضر لنظر استئنافه على الحكم الصادر بحقه، ولم يبدي ثمة دفع أو دفاع ينفي عنة التهمة المسندة إليه.

ومن جماع ما تقدم فإن المحكمة قد استخلصت من واقع فحصها أوراق الدعوى، الصورة الصحيحة للواقعة واستنبطت من الوقائع والأدلة والقرائن ما تراه مؤديًا عقلًا إلى إدانة المتهم.

تابعت الحيثيات: تبين للمحكمة أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرًا لكبر السن كما أنه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية، وما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة وتوقيع العقوبة عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة وتقضي بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشكل عملًا بالحق المخول لها.

ولهذه الأسباب، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل، و التأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية وألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية.