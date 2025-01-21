ابتزها بصور عارية على واتساب.. الجنايات تقتص لـ"فتاة العياط" بواقعة الفيديوهات المُخلة

كتب ـ رمضان يونس:

أدانت الدائرة 9 جنايات العياط بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، شابًا بالسجن المشدد 10 سنوات،لاتهامه بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور وفيديوهات غير أخلاقية على السوشيال ميديا بهدف إرسال مبالغ مالية له في العياط جنوب الجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عفيفي محمود المنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رجب فكري مصطفى ومصطفى محمد عبد اللطيف ومحمد عبد الحميد العدروسي وسكرتارية خالد شعبان.

كشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 11335 لسنة 2024 جنايات مركز العياط، والمُقيدة برقم 3645 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن "إ. أ"، هدد المجني عليها "ر. ب"، كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف وهي صور المجني عليها ومقاطع مرئية خاص بها المتحصلين من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة، وكان تهديدها مصحوبا بأمر حملها على إرسال مبالغ مالية له.

وذكرت النيابة العامة في التحقيقات، أن المتهم تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها "ر" بأن سجلا ونقلا بجهاز هاتف محمول، صور للمجني عليها ومقاطع مرئية بمكان خاص بغير رضاها لاستغلال المجني عليها، بأن أنشأ وأدار حسابا بتطبيق المحادثات "واتساب " لاستخدامه في الجريمة، وأساء استخدام أجهزة الاتصالات و تعمد مضايقة المجني عليها وازعاجها.

واستجوبت النيابة العامة المجني عليها، وأكدت أنها فوجئت بإرسال صورها الفوتوغرافية ومقاطع مرئية خاصة بها "عارية الثياب"، مُصحوبة بعبارات كتابية بتطبيق المحادثات "واتساب"، الخاص بها بهدف الاستحصال منها على مبالغ مالية وإلا سوف يقوم بنشر تلك الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مسببا لها أضرار معنوية وأدبية جسيمة .

وثبت من تقرير الفحص الفني الخاص بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بمطالعة الشريحة تبين أن المتهم "إ.أ" أرسل رسائل كتابية إلى حساب المحادثات الخاص بالمجني عليها عبر "واتساب" بعبارات تهديد المجني عليها والتأثير على إرادتها.