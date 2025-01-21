النيابة تُحقق مع صاحب مخزني نجف اندلع حريق بداخلهما في العتبة

كتب- محمود الشوربجي:

تواصل جهات التحقيق بنيابة جنوب القاهرة، تحقيقاتها مع صاحب مخزنين، اندلع حريق بداخلهما على مساحة 200 متر، وذلك لتخزين نجف خاص بمحل في العتبة لسؤاله حول ملابسات الواقعة.

وطالبت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من حي الموسكي؛ للكشف عن مدى تضرر العقارات المجاورة من الحريق والخسائر التى خلفها الحريق وأسباب نشوبه.

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من السيطرة على حريق نشب داخل مخزنين في مول بمنطقة العتبة، دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل المخزنين.

تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، بالإضافة إلى فرض كردون أمني في محيط الحريق لمنع امتداده. وبفضل الجهود المبذولة، تمت السيطرة على الحريق بنجاح دون وقوع إصابات.