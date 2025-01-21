"مش بتاعتي".. ماذا قالت داليا فؤاد في اتهامها بالاتجار بمخدر اغتصاب الفتيات؟

كتب- أحمد عادل:

أدلت البلوجر الشهيرة داليا فؤاد، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، على خلفية اتهامها وآخر أجنبي بحيازة كميات كبيرة من مخدر GHB، المعروف بـ"مخدر اغتصاب الفتيات"، للاتجار.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أنه عند سؤال البلوجر داليا فؤاد، عن التهمة الموجهة إليها بحيازة كميات كبيرة من مخدر الـGHB، أنكرت المتهمة علاقتها بالمواد المضبوطة، مشيرة إلى أنه "مش بتاعتي ومعرفش عنها حاجة".

وتابعت التحقيقات أن المتهمة أنكرت علاقتها بشريكها الأجنبي، مؤكدة أنه لا تربطها به أي علاقة سابقة، وأنه تم ضبطها داخل مسكنها بالتجمع الخامس بمفردها.

وأضافت التحقيقات أن نتائج تحليل العينات الخاصة بالبلوجر داليا فؤاد جاءت إيجابية لتعاطيها مادة الحشيش.

ووجهت النيابة العامة للبلوجر داليا فؤاد وشريكها الأجنبي تهمة استهداف الشباب لترويج المخدر في منطقة التجمع، بالإضافة إلى تهمة تهريب المواد المخدرة وتسهيل دخولها إلى مصر للاتجار بها.

وأحالت جهات التحقيق البلوجر الشهيرة "د. ف." وآخر أجنبي إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، لاتهامهما بالاتجار بمخدر GHB، المعروف باسم "مخدر اغتصاب الفتيات".