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ضبط شخص لسرقة بعض المحتويات من داخل سيارة بالإسكندرية

04:01 م الثلاثاء 21 يناير 2025

ضبط متهم-أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عن تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بسرقة بعض محتويات من سيارته.

وبالفحص، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو شخص له معلومات جنائية سابقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات التي استولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

مديرية أمن الإسكندرية الإسكندرية المسروقات
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