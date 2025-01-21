أمن الدقهلية يكشف حقيقة قيام بعض الأشخاص بتحطيم محال وسرقتها

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين بتحطيم محل والده وسرقة محتوياته.

وبالفحص، تبين عدم صحة الادعاء، حيث تبين أن المحل المشار إليه يقع في عقار بمنطقة المنزلة بالدقهلية وكان ملكًا لأحد الأشخاص. صدر قرار من الجهات المختصة بإخلاء العقار وإزالته، وخلال تنفيذ القرار تبين أن المحل الخاص بوالد الشاكي مفتوح وتم إخلاؤه. تم وضع محتوياته على سبيل الأمانة لدى مالك العقار.

وبسؤال الشاكي، اعترف بإدعائه الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.