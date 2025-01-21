سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن

كتب- علاء عمران:



تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في ارتكاب جرائم سرقات متنوعة.



أسفرت الجهود الأمنية عن النتائج التالية:



ضبط سائق قام بسرقة محتويات فيلا تعود لأحد الأشخاص من جنسية أجنبية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول. وبالتحقيق معه، اعترف بجريمته وتم استرداد المسروقات.



كما ضبط تشكيل عصابي من عاطلين بدائرة قسم شرطة الشرابية تخصص في سرقة الهواتف المحمولة، واعترفا بارتكابهما خمس وقائع سرقة، وتم استرداد كافة المسروقات.



ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات بدائرة قسم شرطة المطرية بعد ارتكابهن 11 واقعة سرقة حقائب بأسلوب النشل. وبالتحقيق معهن، اعترفن بالجريمة وتم استرداد المسروقات.



ضبط 3 أشخاص ارتكبوا سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة المعادي وقاموا بتقطيعها، واعترفوا ببيع الأجزاء الخارجة من السيارة، وتم ضبط المشتري.



ضبط سيدة وعاطل لسرقتهما مبالغ مالية من إحدى العيادات في مصر القديمة، حيث تم ضبط جزء من المسروقات أثناء التحقيق.، وضبط سائق يعمل في النقل الذكي لسرقته هاتف سيدة بعد تركه داخل سيارته، واعترف بسرقته، وتم ضبط الهاتف لدى عميل سيئ النية.



ضبط سيدة قامت بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن إحدى السيدات، وكانت تحاول بيعها لأحد المحلات بدائرة قسم شرطة المعصرة. اعترفت بجريمتها وتم استرداد المسروقات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتهمين، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة. وتواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لمكافحة جرائم السرقات.