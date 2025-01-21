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الداخلية: استشهاد عقيد شرطة في مشاجرة داخل بنك بالفيوم

02:32 م الثلاثاء 21 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم تلقي بلاغ لمديرية أمن الفيوم من أحد البنوك بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء والموظفين نتيجة لمطالبته بصرف عائده الإدخاري قبل موعده، ما أدى إلى إصابته بحالة هياج.

وقالت الوزارة في بيانها إنه انتقلت قوة أمنية وتمكنت من السيطرة عليه، إلا أنه أثناء ذلك قام بإصابة العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم (من قوة مديرية أمن الفيوم) بآلة حادة كانت بحوزته، مما أسفر عن استشهاده.

وزارة الداخلية استشهاد عقيد شرطة مشاجرة
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