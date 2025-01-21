إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق دهشور بالجيزة

كتب- علاء عمران:

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على وصلة طريق دهشور في محافظة الجيزة. كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا عبر غرفة عمليات النجدة، مما استدعى سرعة تحرك الأجهزة الأمنية مع سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه.

التحريات الأولية أظهرت أن السبب الرئيسي للحادث هو اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة. تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث وأسبابه.