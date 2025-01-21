بحثا عن التريند.. القبض على شخص ألقى قطة في البحر بمطروح

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص وهو يقوم بإلقاء قطة في البحر.

كانت أجهزة وزارة الداخلية تتابع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفيديو الذي يظهر شخصًا وهو يلقي قطة في البحر أثناء جلوسه على الشاطئ في مطروح.

وبالتحقيق والفحص، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو شخص مقيم بمطروح. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد المزاح وزيادة نسبة المشاهدات على الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرضه على النيابة العامة.