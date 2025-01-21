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ضبط 1036 قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

12:54 م الثلاثاء 21 يناير 2025

سرقة تيار كهربائي

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كتب- علاء عمران:

قامت أجهزة الوزارة، من خلال الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية، شملت:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات: تنفيذ عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية في مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، حيث تم ضبط 1,553 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء: ضبط 1.036 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواصلة الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، واستهداف جميع أشكال الجريمة.

سرقة تيار كهربائي محطات السكك الحديدية شرطة النقل والمواصلات الحملات الأمنية
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