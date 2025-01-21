كنوز الأجداد .. ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار

تنقيب عن الاثار

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات في دائرة قسم شرطة المعادي.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات العقار المعني وضبطتهم أثناء عمليات التنقيب، حيث كان بحوزتهم أدوات حفر. وكُشف داخل العقار عن حفرة بعمق 5 أمتار وعرض 2 متر.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.