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أمن المنافذ: ضبط 55 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

12:35 م الثلاثاء 21 يناير 2025

أمن المنافذ

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، من تحقيق نتائج إيجابية خلال 24 ساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

أسفرت الحملات عن ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم التهريب عبر المنافذ الجمركية، وضبط قضية واحدة تتعلق بتهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما تم ضبط 2.908 مخالفات مرورية متنوعة، و48 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 210 أحكام قضائية متنوعة.

تم ضبط 4 قضايا تتعلق بجرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضمان السيطرة الأمنية على جميع منافذ الجمهورية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة جرائم التهريب.

وزارة الداخلية المنافذ الجمركية مواد مخدرة ضبط مواد مخدرة
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