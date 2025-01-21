صور| وزير العدل يفتتح برنامج التحول الرقمي بالتعاون مع معهد التخطيط القومي

ضربوه ورموا جثته في النيل.. قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل طفل على 5 شباب

كتب- أحمد أبو النجا:

افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، برنامج الرقمنة والتحول الرقمي المخصص للمستشارين مساعدي الوزير وأعضاء المكاتب الفنية. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز التحول الرقمي في مختلف المجالات.

يهدف البرنامج إلى تطوير قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية في استخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي، وصولًا إلى بناء مجتمع رقمي متكامل. يشمل ذلك توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات من خلال توسيع نطاق التدريب وبناء القدرات الرقمية.

وينفَّذ البرنامج بالتعاون المثمر بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي، ويحاضر فيه نخبة من الأساتذة المتخصصين بالمعهد.