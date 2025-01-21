بعد مصرع طفل صعقًا بالكهرباء.. قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن 3 مسؤولين بإحدى المستشفيات بالشرقي

كتب - أحمد أبو النجا:

أمرت النيابة الإدارية بالزقازيق، القسم الثاني بإحالة مدير إحدى المستشفيات بالشرقية واثنين من المسؤولين بالسلامة والصحة المهنية بالمستشفى إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، إثر حادث مصرع طفل يبلغ من العمر أربع سنوات نتيجة صعق كهربائي داخل المستشفى.

تلقت النيابة بلاغًا من مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بشأن الحادث، حيث توفي الطفل جراء ملامسته مبرد مياه أمام قسم العيادات الخارجية بالمستشفى، نتيجة التوصيلات الكهربائية غير المؤمنة وتسرب المياه.

أسفرت التحقيقات التي باشرتها الأستاذة نهى سرحان - وكيل النيابة، بإشراف المستشارة عبير جمال - مدير النيابة، عن إهمال جسيم من المتهمين. وتبين أن التوصيلات الكهربائية لمبرد المياه كانت مخالفة لاشتراطات السلامة، مع تسرب مياه خلفه، مما شكّل خطورة داهمة على المترددين. كما كشفت التحقيقات عن غياب تقارير دقيقة من مسؤولي السلامة والصحة المهنية على مدار عشرة أشهر سابقة، رغم مرورهم الدوري على المستشفى.

كذلك، أظهرت التحقيقات مخالفات إدارية بالمستشفى، منها عدم تسجيل بيانات الطفل المتوفى في دفاتر المستشفى، وعدم تسجيل مبرد المياه المتسبب في الحادث ضمن عهدة المستشفى.

بناءً على ذلك، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، لما ارتكبوه من مخالفات جسيمة أسفرت عن الحادث المؤسف.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، مدير مركز الإعلام والرصد، المستشار محمد سمير.