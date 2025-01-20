ضربوه ورموا جثته في النيل.. قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل طفل على 5 شباب في إمبابة

كتب ـ رمضان يونس:

أحالت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة الكلية، 5 متهمين إلى محكمة الجنايات المختصة على خلفية اتهامهم بالتسبب في غرق الطفل "عمر ناصر" بمياه نهر النيل أسفل كوبري الساحل بإمبابة في الجيزة.

وجهت النيابة العامة، وفق أمر الإحالة للمتهمين الخمسة تهمة ضرب أفضى إلى موت، وباستجواب المتهمين أمام جهات التحقيق أنكروا جميعًا الاتهامات المسندة إليهم.

تحريات رجال البحث الجنائي، أفادت أن المجني عليه الطفل "عمر" كان على خلاف مع المتهمين ويوم الحادث استدرج اثنين من المتهمين الطفل إلى أسفل كوبري الساحل موقع الحادث، ونشبت بينهم مشادة كلامية على إثرها ألقوا الطفل في مياه النيل، بعدما تعدوا عليه بالضرب.

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على 5 أشخاص تورطوا في قتل الطفل "عمر" بعد أن ألقوه في مياه النيل أسفل كوبري الساحل بالجيزة.

وصرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثمان الطفل عقب العثور عليه على أطراف قرية "نكلا"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات التي أصدرت قرارها السابق.