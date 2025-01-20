العثور على جثة أسفل عقار بمساكن دهشور

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شخص أسفل عقار في منطقة حدائق أكتوبر، اليوم الاثنين.

تلقى العقيد مروان مشرف، مفتش مباحث الفرقة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة بمساكن دهشور.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص أن الجثة تعود لشخص سقط من الطابق الرابع، مع عدم وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت إجراء التحريات اللازمة للتصريح بالدفن.