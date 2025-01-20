اشتعال "تنك مازوت" داخل شركة للأسمنت بالتبين

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في "تنك مازوت" داخل إحدى الشركات جنوب القاهرة، اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل الشركة القومية للأسمنت.

وعلى الفور، دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري، بالتنسيق مع مأمور القسم.

وأظهرت المعاينة المبدئية اشتعال النيران في "تنك مازوت" داخل الشركة. وواصل رجال الدفاع المدني جهودهم للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر.