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الشرطة تتحفظ على شخص اعتدى على طاقم تأمين كنيسة بروض الفرج

04:03 م الإثنين 20 يناير 2025

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كتب - محمد شعبان:
ألقت قوات الشرطة القبض على شخص غريب الأطوار اعتدى على طاقم تأمين كنيسة بروض الفرج، اليوم الاثنين.
تلقى اللواء علاء بشندي، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة يفيد باعتداء شخص على نقطة تمركز كنيسة بدائرة قسم روض الفرج.
وكشفت التحريات الأولية أن الشخص المذكور - الذي يُرجح معاناته من مرض نفسي - اعتدى في البداية على سيارة إسعاف متمركزة أمام مستشفى الإصلاح الإسلامي، قبل أن يكرر فعلته تجاه الكنيسة.
قامت قوات الأمن بالتحفظ على الشخص المذكور، واصطحبته إلى القسم للتحقيق معه والوقوف على ملابسات الواقعة.

القبض على شخص اعتداء على طاقم تأمين كنيسة روض الفرج
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