طالب يمزق جسد زميله ويشرع في ذبحه داخل مدرسة بالقناطر

كتب - محمد شعبان:

شرع طالب في ذبح زميله داخل مدرسة بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بشأن نشوب مشاجرة ووجود مصاب داخل مدرسة ثانوية زراعية.

وأظهرت التحريات الأولية إصابة طالب بجرح قطعي في الرقبة وطعنات متفرقة بالجسم، نتيجة مشاجرة داخل المدرسة عقب أداء أحد الامتحانات. تمكّن رجال المباحث من التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

تم نقل الطالب المصاب في حالة حرجة إلى مستشفى القناطر الخيرية، ووُضع تحت الحراسة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.