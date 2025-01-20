الاثنين المقبل.. أولى جلسات محاكمة "خربوش" بتهمة قتل مديره

كتب- علاء عمران:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم الاثنين المقبل 27 يناير 2025، أولى جلسات محاكمة "محمد م.ح" الشهير بـ "خربوش"، المتهم بقتل "إسلام أ."، مديره في العمل بكافيتريا أحد المستشفيات الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اعترف بارتكاب جريمة قتل مديره إسلام، عقب مشادة نشبت بينهما بعدما حذره المجني عليه من ترك عمله وتدخين السجائر أكثر من مرة، وهدده بأنه سوف يفصله نهائيًا عن العمل إذا تكرر منه ذلك مرة أخرى. حيث قام المتهم بترصد المجني عليه عقب انتهائه من ورديته وتشاجر معه داخل موقف الأوتوبيس، ثم تعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، فسدد له عدة طعنات نافذة أودت بحياته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم بعدما نفذ جريمته استقل سيارة وترك مسرح الجريمة، وقام بالتخلص من "المطواة" أداة الجريمة بإلقائها من شباك السيارة أعلى الدائري.