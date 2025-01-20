دهسه بسكينة اللودر.. قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل مهندس التجمع

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة سائق لودر المتهم بقتل "مهندس التجمع" في موقع إنشاء، لجلسة 18 فبراير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين، وأمانة سر مجدي شكري ووليد رشاد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قام بدهس مهندس في أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس باستخدام معدة ثقيلة "جرافة اللودر"، ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس.

وكانت النيابة العامة قد أخطرت، صباح الخامس عشر من شهر مايو الماضي، بدهس سائق معدةٍ ثقيلةٍ (لودر) مهندسًا بموقع بناءٍ تحت الإنشاء باستخدام جرافته، وتم ضبط المتهم واللودر المستخدم في الجريمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه يعمل مهندسًا في الموقع، بينما المتهم يعمل سائقًا به لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام لودرٍ يقوده، وأن المتهم لم يكن يخالط باقي العاملين بالموقع، ولا يوجد أي خلافاتٍ بينه وبين أحدٍ، ولم يُرَ أي حوارٍ بينه وبين المجني عليه سلفًا أو قبيل الواقعة، ولم تحدث أي مشادةٍ بينهما حينها. وتناهى لسمع العاملين بالموقع صراخ المجني عليه فأبصروا أنه ملقى على الأرض بجوار اللودر غارقًا في دمائه بعد أن صدمه المتهم بالجرافة عدة مراتٍ متتابعة، فتم ضبطه وإبلاغ الشرطة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دماءٍ منه وتحليلها لبيان مدى تعاطيه لأي عقاقير طبيةٍ أو مواد مخدرةٍ، إضافةً إلى ندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه لبيان سبب وكيفية حدوث وفاته، مع استمرار التحفظ على اللودر المضبوط.