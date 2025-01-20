"جنايات الجيزة" تعاقب "ديلرا الميثامفيتامين" بالسجن المؤبد

كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة 8 جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد، لاتجارهما في المخدرات في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى رقم 20469 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 6747 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن "م. أ"، و "أ. ج"، في اليوم السابع من سبتمبر 2024، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهري "الهيروين" و "INDAZOLE CARBOXAMIDES"، و "الميثامفيتامين"، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. كما حازا وأحرزا سلاحًا أبيض "كتر" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 4 إسطوانات محكمة بلاصق بلاستيكي بيج أبيض اللون ووزنها 12020.56 جرامًا، ثبت أن المسحوق يحتوي على الهيروين المخدر.

كما تبين وجود كيس بلاستيكي أسود بداخله 4 أكياس بلاستيكية شفافة، وزنها 740.55 جرامًا. بالإضافة إلى كيس بلاستيكي شفاف يحوي 18 كيسًا بلاستيكيًا شفافًا، يحتوي كل منها على كمية من مسحوق غير متجانس بيج أبيض اللون ووزنهم 20.51 جرامًا، ثبت أن المسحوق بالأكياس يحتوي على الهيروين المدرج في الجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وكشف تقرير المعمل الكيميائي أن بفحص الأكياس التي كانت مع المتهمين تبين أنها تحتوي على مخدر الميثامفيتامين المدرج في الجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 17.49 جرامًا.

وبفحص 11 كيسًا بلاستيكيًا، تبين أن 9 أكياس تحتوي على مادة صفراء اللون، وزنت جميعها 1208 جرامًا، ثبت أن المادة في الأكياس تحتوي على أحد مشتقات الاندازول كاربوكساميد المدرج في الجدول الأول من قانون المخدرات.