قضية مقتل اللواء العبيدي.. قرار من المحكمة بشأن استئناف المتهمين

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، استئناف المتهم الأول في قضية مقتل المسؤول العسكري اليمني، اللواء حسن العبيدي، على حكم الإعدام الصادر ضده لجلسة 22 يناير الجاري للاستماع إلى الطبيب الشرعي.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت المتهم الأول "ر.م"، 29 عامًا، بالإعدام شنقًا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري، كما عاقبت المتهم الثاني "ع.ا"، 17 عامًا، والمتهمة الرابعة "س.ع"، 16 عامًا، بالسجن المشدد 15 عامًا، وعاقبت المتهمة الثالثة "إ.ص"، بالسجن المؤبد، بينما برّأت المتهمة الخامسة "آ.م"، بعدما وجّهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الرابع، في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه، بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا - "الكلوازيين" - وسلاحًا أبيض "مطواة"، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من دخول مسكنه والإجهاز عليه.

وأشار إلى أنه ما إن تمكنت المتهمتان من ذلك وظهر على المجني عليه أثر العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من دخول مسكنه، حيث تعديا عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.