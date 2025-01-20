انقضاء الدعوى ضد مطرب شعبي شهير في اتهامه بدهس طفل بالتصالح

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح إمبابة، المنعقدة اليوم الاثنين، بمحكمة تاج الدول، بانقضاء الدعوى القضائية بالتصالح في محاكمة المطرب الشعبي عربي الصغير، لاتهامه بدهس طفل في منطقة إمبابة.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المطرب عربي الصغير بكفالة 10 آلاف جنيه على خلفية واقعة دهس شاب في إمبابة، بعد ورود نتيجة تحليل المخدرات التي جاءت "سلبية".

وكشف التقرير الطبي للشاب المصاب في حادث اصطدام سيارة المطرب في منطقة إمبابة عن إصابته بكسر في قدمه اليسرى، بالإضافة إلى بعض الكدمات إثر الحادث.

وبحسب تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تبين أن المطرب كان يقود سيارته بشارع كورنيش النيل واصطدم بدراجة نارية كان يقودها مازن م، 20 سنة، مما تسبب في سقوطه وإصابته.

وأضافت التحريات أن المطرب لم يهرب من مكان الحادث، بل قام بإسعاف المصاب ثم توجه إلى قسم الشرطة وسلم نفسه للضباط. تم التحفظ عليه وعلى سيارته، وبعرضه على النيابة العامة، تم أمره بعرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

وأثنت المحكمة على التصالح بين الأطراف المعنية، مما أسفر عن انقضاء الدعوى.