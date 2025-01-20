لفتة إنسانية.. أمن القاهرة يعيد طفلاً ضل الطريق إلى أهله

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إعادة طفل ضل الطريق إلى عائلته.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الساحل بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بعثوره على طفل أمام العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة من تحديد هوية والد الطفل، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة. تم استدعاؤه، وحضر لاستلام نجله بعد أخذ التعهد اللازم برعايته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن، مع الإشادة بالجهود الإنسانية التي تبذلها الأجهزة الأمنية.