إعلان

ليغشّوا أولادهم.. القبض على شخصين حاولا تسلق سور مدرسة بسوهاج

02:11 م الإثنين 20 يناير 2025

ضبط شخصين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط شخصين أثناء محاولتهما دخول إحدى المدارس، عن طريق تسلق سور المدرسة، لمساعدة ذويهم المقيدين بلجنة الامتحان داخل المدرسة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد القائم على نشر أسئلة امتحان إحدى المراحل التعليمية على تطبيق "تيليجرام" من داخل إحدى لجان الامتحانات في أسيوط. وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإيقاف المذكور عن العمل وإحالته إلى الشئون القانونية للتحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

ضبط شخصين تسلق سور مدرسة سوهاج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لفتة إنسانية.. أمن القاهرة يعيد طفلاً ضل الطريق إلى أهله

إعلان

إعلان

حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه
كيف تفعل مكالمات "الواي فاي" على هاتفك الأندرويد أو الآيفون؟