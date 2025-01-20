ليغشّوا أولادهم.. القبض على شخصين حاولا تسلق سور مدرسة بسوهاج

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط شخصين أثناء محاولتهما دخول إحدى المدارس، عن طريق تسلق سور المدرسة، لمساعدة ذويهم المقيدين بلجنة الامتحان داخل المدرسة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد القائم على نشر أسئلة امتحان إحدى المراحل التعليمية على تطبيق "تيليجرام" من داخل إحدى لجان الامتحانات في أسيوط. وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإيقاف المذكور عن العمل وإحالته إلى الشئون القانونية للتحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.