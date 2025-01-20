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خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 8 طن دقيق أبيض بلدي مدعم

02:02 م الإثنين 20 يناير 2025

دقيق أبيض

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كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتها التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط حوالي 8 طن من الدقيق الأبيض البلدي المدعم خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

دقيق أبيض شرطة التموين الحملات التموينية
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