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بسبب المراهنات.. 3 أشخاص يختطفون طالبًا انتقامًا من والده في باب الشعرية

01:57 م الإثنين 20 يناير 2025

خطف

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كتب - علاء عمران

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات اختطاف طالب في منطقة باب الشعرية، حيث تقدم والد الطالب ببلاغ حول غياب نجله منذ خروجه لأداء الامتحان. وأفاد الأب أنه تلقى اتصالاً من شخص يساومه على إطلاق سراح ابنه مقابل مبلغ مالي.

وبإجراء التحريات، تم تحديد وضبط المتهمين الثلاثة في مكان تواجدهم، حيث عُثر على المجني عليه بحوزتهم. وبمواجهتهم، اعترفوا بأنهم اختطفوا الطالب بسبب استيلائه على مبلغ مالي من أحدهم مقابل فائدة شهرية، ورفضه سداد المبلغ بعد خسارته في مراهنات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وزارة الداخلية خطف طالب باب الشعرية
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