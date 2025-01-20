مومياء كاملة و5 توابيت و26 تمثال.. ضبط شخصين بحوزتهما كنز أثري ببني سويف

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين بحوزتهما قطعًا أثرية تعود للعصر الفرعوني المتأخر، وذلك بقصد الإتجار.

تفيد المعلومات والتحريات التي قام بها قطاعا (السياحة والآثار - الأمن العام) بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف، أن شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى ببني سويف، كانا بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار، واتخذَا من مسكن أحدهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما. بتفتيش المسكن، عُثر على (تابوت خشبي يظهر منه مومياء كاملة ملفوفة بالكارتوناج "الكتان" - تابوت خشبي مغلق - 4 وجوه خشبية تستخدم كوجوه للتوابيت - 26 تمثالًا بمختلف الأحجام، جميعها عليها رسومات ونقوش تعود للعصر الفرعوني).

بمواجهة المتهمين، اعترفا بقيامهما بالتنقيب عن الآثار وحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الإتجار فيها. وبعرض المضبوطات على مفتشي الآثار، تبين أن جميع المضبوطات أثرية وتعود للعصر الفرعوني المتأخر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.