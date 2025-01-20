أمام المحكمة.. تصالح مطرب شعبي مع أسرة طفل دهسه في إمبابة

كتب- صابر المحلاوي:

تقدم أهالي الطفل ضحية حادث الدهس، الذي وقع بمنطقة إمبابة بالتصالح أمام هيئة المحكمة بعد تنازلهم عن الدعوى.

وفي الجلسة الماضية، كشف دفاع المطرب الشعبي المتورط في حادث دهس الطفل عن توصلهم إلى اتفاق للتصالح، بعد دفع مبلغ تعويض قدره 70 ألف جنيه.

وتبين أن مبلغ التعويض تم تقديمه على خلفية الإصابات التي لحقت بالمجني عليه، والتي تضمنت كسورًا وكدمات في أنحاء جسده جراء الحادث.

كانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت المطرب الشعبي المتهم في واقعة دهس الطفل إلى المحكمة المختصة.

يُذكر أن أجهزة الأمن بالجيزة تلقت إخطارًا بوقوع حادث مروري في منطقة إمبابة، حيث قام قائد سيارة بدهس طفل، وتبين أنه مطرب شعبي.

تم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر القانوني بالواقعة.