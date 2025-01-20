تفاصيل ضبط قائد سيارة أدى حركات استعراضية خلال موكب زفاف بالمهندسين

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة قام بأداء حركات استعراضية في موكب زفاف بمنطقة المهندسين.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية أثناء سيره بموكب زفاف بحي المهندسين بمحافظة الجيزة، مما عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.