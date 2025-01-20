"علي" يطلب تطليق زوجته.. "بتنزل الشارع بعباية شفافة والشباب بيستنوها"

كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "علي.م"، 32 سنة ، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يطالب فيها تطليق زوجته مبررا طلبه: "بتنزل بعباية شفافة وشبشب كعب.. والشباب بيستنوها على القهوة".

يقول الزوج في دعواه: " كنت أبحث عن زوجة تحفظني وتحفظ بيتي، لكن بعد سنتين من الزواج، لم أعد أتحمل، نصحتها مرارًا وتكرارًا، لكنها لم تسمعني".

يكمل الزوج حديثه قائلا: " بتنزل من البيت بعباية شفافة، ترتدي شبشبًا بكعب، وتتجول بين الناس وكأنها لا تهتم بما يقال عنها، الشباب على القهوة ينتظرون مرورها كل يوم، ينظرون إليها بابتساماتهم التي تحرقني، وأنا عاجز عن تغيير هذا الوضع".

يشكو "على" زوجته لمنزل أهلها: "سمعتي أصبحت سيئة في الحي بسبب تصرفاتها، لم تراعِ كلماتي ولا احترمت مشاعري. حاولت إصلاح الأمور، لكن دون جدوى".

يواصل الزوج حديثه: " أنا هنا اليوم لأطلب الطلاق بكل ود ولا أريد الخلافات نهائيا، ليس انتقامًا، بل حفاظًا على ما تبقى من كرامة".

يختتم الزوج: لجأت بالفعل إلى محكمة الأسرة بإمبابة لرفع دعوى تطليق للضرر منها وحملت رقم 850 لسنة 2024، ولازالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.