قرار عاجل بشأن المتهمين بالتعدي على لاعب ناشئ بكرداسة

كتب ـ صابر المحلاوي:

أنهت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقاتها في تعدي أب وأبنائه على لاعب ناشئ بنادي السكة الحديد في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكرداسة بعد ورود تقرير الطب الشرعي حول حالة يد المجني عليه وتحريات المباحث حول الواقعة؛ وقررت النيابة إحالة المتهمين الى المحاكمة الجنائية.

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن لاعب نادي السكة تعرض لقطع بأوتار اليد اليسرى العميقة والسطحية وقطع بالعصب المغذي لليد وقطع ببعض الشرايين العميقة والجلدية مع وجود كسر بالإصبع الخامس.

وأشار التقرير إلى تعرض لاعب نادي السكة الحديد لنسبة عجز في اليد تصل لـ 25 % بعد إجراء العمليات الجراحية نتيجة الإصابات التي تعرض لها في واقعة الاعتداء.

وروى اللاعب المجني عليه في تحقيقات النيابة تفاصيل التعدي عليه من المتهمين، حيث قال إنه كان متوجها لشراء بعض الأشياء التي كلفه والده بها وأثناء سيره بالموتوسيكل الخاص به؛ منعه المتهمين من المرور من الشارع، وحاول أحد المتهمين الاستيلاء على الموتوسيكل، فحاول اللاعب الفرار منهم.

وأضاف أنه فوجئ بمحاصرته من المتهم الرئيسي ووالده وابن عمه و تشاجروا معه وفجأة استل أحدهم سلاح أبيض وضربه بجانب السلاح على ساقه، ثم حاول المتهم ضربه على رأسه، فوضع يده فوق رأسه لتفادي الضربة فأصابه السلاح بجرح قطعي في اليد وتفجرت دمائه وفر المتهمون هاربين.

نقل اللاعب المجني عليه إلى المستشفى وتم إجراء عملية إصلاح للأوتار والأعصاب في اليد، بالإضافة لتثبيت الكسر عن طريق دعامة داخلية، وتم إيقاف النزيف وربط الأوعية الدموية.