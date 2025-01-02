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الداخلية تكشف حقيقة سقوط صاروخ داخل أرض زراعية بأسوان

08:48 م الخميس 02 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو زعم متداولوه سقوط صاروخ داخل أرض زراعية بإحدى القرى بمحافظة أسوان.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر فنى صيانة هواتف محمولة مقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته أقر بأنهحصول على مقطع فيديو لصاروخ محطم بإحدى الدول من خلال بحثه بمواقع التواصل الإجتماعى وادعى سقوطه بمحافظة أسوان؛ لرفع معدلات المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صاروخ أسوان أرض زراعية فيديو مواقع التواصل
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