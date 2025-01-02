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اندلاع حريق داخل حظيرة مواشي في العياط

08:21 م الخميس 02 يناير 2025

حريق حظيرة مواشي- أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل حظيرة مواشي بمركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مأمور مركز العياط إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من منزل بقرية القطوري.

العناية الإلهية منعت كارثة محققة، الحريق اندلع داخل حظيرة مواشي بجوار نقطة إطفاء مما سهل مهمة رجال الدفاع المدني الذين هرعوا إلى مكان الواقعة.

وحاصرت فرق الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون امتداد نيرانه إلى المجاورات.

حريق حريق حظيرة حظيرة مواشي نقطة إطفاء العياط الجيزة
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