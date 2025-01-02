الأول استخرجوا جثته والثاني مصاب.. لحظات حرجة في انهيار منزل بكرداسة

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في أثناء تنفيذهما أعمال هدم منزل بكرداسة شمال قطاع أكتوبر، مساء الخميس.

تلقى مأمور المركز إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بانهيار منزل بجوار الطريق الدائري.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء تنفيذ عمال أعمال هدم داخل منزل بشارع جمال عبد الناصر بقرية المعتمدية، سقط عليهم جدار.

أسفر عن الحادث مصرع شخص يدعى رمضان فخري 50 سنة المنيا وتم استخراج الجثة من تحت الأنقاض فيما أصيب بدوي فخري 57 سنة ونقله إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

في سياق آخر، لقي طفل وطفلة مصرعهما في حادث دراجة نارية بطريق أبو رواش وتم نقلهما إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.