مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط 4 آخرين في السويس والإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط العديد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد والأقراص المخدرة والأسلحة والذخائر بمحافظتي الإسكندرية والسويس.

مأمورية استهدفت بؤرة إجرامية بإحدى المناطق الجبلية بمحافظة السويس تضم 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل - مخدرات - سلاح - إستعمال قوة - ضرب أفضى إلى موت".

ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع 4 منهم وضبط الأخير وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش أكثر من نصف طن - كمية من المواد المخدرة المتنوعة "آيس ، كيتامين" - 44 قطعة سلاح نارى "2 رشاش متعدد ، 7 بنادق آلية ، 1 بندقية قناصة ، 2 بندقية خرطوش ، 32 طبنجة" - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبالغ مالية عملات "محلات - أجنبية" - 6 سيارات - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

كما أمكن ضبط تشكيل عصابى يضم 4 عناصر إجرامية شديدي الخطورة تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالعقاقير المخدرة بالإسكندرية بحوزتهم (50 ألف قرص مخدر - 200 كيلو جرام "من بودرة الأقراص المخدرة" تعادل "1,2 مليون قرص مخدر" - كميات كبيرة من الزيوت والمواد الكيمائية المخدرة - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 860 مليون جنيه واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة.