تحرك قضائي جديد في قضية "أحمد المحمدي" وفتاة قطر

"قلبه وقف في الملعب".. قصة اللاعب محمد شوقي الذي ورد اسمه في بيان

كتب- أحمد عادل:

حددت محكمة جنايات مستأنف القاهرة جلسة 27 يناير 2025، كأولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من أحمد ياسر المحمدي، لاعب نادي الريان القطري، ضد حكم السجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر. من المقرر أن يتم نظر الاستئناف أمام الدائرة العاشرة مستأنف شمال، برئاسة المستشار محمد محمود محمد.

كان قد تقدم دفاع اللاعب، المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في مرحلة التقاضي الثانية، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون من مراحل تقاضي أمام درجتين.

وفي هذا السياق، أودعت الدائرة 23 من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، حيثيات حكمها الصادر ضد أحمد ياسر المحمدي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في قضية اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في قطر.

وجاء في حيثيات القضية، رقم 3416 لسنة 2024 جنايات عابدين، أن النيابة العامة اتهمت أحمد ياسر المحمدي في 18 مايو 2021، في دائرة قسم شرطة مدينة خليفة بقطر، بمواقعة المجني عليها إليانور جاد سبينسر بغير رضاها. وأشارت حيثيات الحكم إلى أنه استدرج المجني عليها إلى غرفة نومه، حيث قام بتقييد مقاومتها وضربها بقسوة قبل أن يتمكن من إتمام فعلته. بعد ارتكاب الواقعة، عاد المحمدي إلى مصر، حيث تم إحالته للمحاكمة.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى الواقعة بعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، حيث استقر في يقين المحكمة ما ورد في ملف التحقيقات من أدلة. وأشارت إلى أنه قد تم تقديم طلبات تسليم المتهم إلى السلطات القطرية، لكن تم محاكمته في مصر بعد هروبه.

وأوضحت حيثيات الحكم أن المتهم، أحمد ياسر المحمدي، كان قد صدرت بحقه في قطر عدة أحكام تتعلق بنفس الواقعة، بما في ذلك حكم بالحبس لمدة 5 سنوات بتهمة المواقعة بالإكراه.

وتعود أحداث القضية إلى تعرف المجني عليها على المتهم عبر تطبيق إنستجرام، حيث تواعدا ثم اصطحبها إلى منزله في قطر، وبعد أن صعدا إلى غرفة نومه، دفعها إلى السرير، حيث قاومته واستغاثت، لكنه تمكن من إتمام فعلته رغمًا عنها. وفي اليوم التالي، أخبرت المجني عليها والدها بالواقعة وتوجهوا إلى قسم الشرطة للإبلاغ.

وبناءً على محاكمته أمام محكمة الجنايات المصرية، قررت المحكمة معاقبة أحمد ياسر المحمدي بالسجن لمدة 3 سنوات، على خلفية اعتدائه على فتاة أجنبية في قطر.