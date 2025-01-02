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فيديو لتعذيب الكلاب يكشف نشاطًا إجراميًا في البيطاش

05:05 م الخميس 02 يناير 2025

تعذيب الكلاب

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بتعذيب وقتل الكلاب الضالة في حي البيطاش بالإسكندرية.

تبين أن قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم أول الرمل، تفيد بقيام شخص بتعذيب الكلاب الضالة في الشارع وتشريسها، ما أدى إلى نفوق كلب ظهر في الفيديو.

بتكثيف التحريات، تم تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو شخص عاطل عن العمل ومقيم بدائرة القسم، وله سجل جنائي.

عند ضبطه ومواجهته، اعترف بقيامه بتلك الأفعال بهدف بيع الكلاب والتربح منها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

تعذيب الكلاب مواقع التواصل الاجتماعي قتل الكلاب الضالة
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